NBA Playgrounds 2 sta per arrivare su PC, PS4, Xbox One e Switch

Con il trailer che vedete all'interno di questo articolo è stato annunciato NBA Playgrounds 2 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Si tratta del secondo capitolo di una simpatica (e non simulativa) serie di giochi di basket con atleti riprodotti con sembianze caricaturali, come potete notare voi stessi dal filmato.



Rispetto al suo predecessore, il secondo capitolo della serie avrà una nuova modalità "Stagione" e un roster di oltre 200 atleti provenienti dalla massima categoria del basket americano. La sua pubblicazione, a prezzo budget e solo in formato digitale, è prevista per l'estate.