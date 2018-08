NBA 2K19 si mostra nel suo primo video di gioco

La più apprezzata simulazione di basket del mondo dei videogiochi sta per tornare con l'edizione 2019, in arrivo l'11 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



In attesa del suo debutto, gli sviluppatori di NBA 2K19 hanno pubblicato il primo trailer con scene di gioco, che si distingue per la presenza delle musiche firmate dall'artista hip-hop Jay Rock.



E tra gli atleti di spicco riprodotti alla perfezione nel video c'è anche LeBron James con la casacca dei Los Angeles Lakers, a cui sarà dedicata l'edizione speciale ricca di contenuti bonus.