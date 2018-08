F1 2018 per la prima volta in azione

Codemasters ha pubblicato il primo video ritraente nuove scene di gioco di F1 2018 , il titolo ufficiale della Formula 1 in arrivo il prossimo 24 agosto su PC , PlayStation 4 e Xbox One .

Il video è arrivato insieme a una lunga dichiarazione di Lee Mather, Game Director del gioco che ha spiegato cosa c'è di nuovo in F1 2018. Ecco le sue parole:



"Questa è l'esperienza di gioco di F1 più completa di sempre. La Career Mode è il punto centrale del gioco ed è stata notevolmente ampliata con l'inclusione di interviste per la stampa che influenzeranno direttamente il tuo percorso. C'è anche molta più flessibilità per il giocatore, inclusa la possibilità di selezionare il proprio rivale e negoziare le mosse della squadra durante la stagione. La Career Mode incrementa anche le opzioni di ricerca e sviluppo del giocatore, con ogni team di F1 che ora ha un proprio technology tree con diversi punti di forza e debolezza. Inoltre, la carriera di F1 2018 presenterà per la prima volta significativi cambiamenti delle regole tra le diversi stagioni.



Anche la gestione del gioco è stata rielaborata utilizzando dati reali del mondo di F1, in modo da avere nuove informazioni sulle sospensioni e sulla fisica del telaio, oltre all'introduzione dell'ERS distribuito manualmente. Tutto ciò significa che le auto sono ottime da guidare e puoi davvero sentire la differenza tra le auto moderne e le 20 classiche presenti nel gioco. C'è un enorme contrasto tra le auto a bassa aderenza degli anni '70 rispetto alle auto del 2018.



Oltre a migliorare la carriera, le auto classiche e le simulazioni, F1 2018 ha subito anche un significativo miglioramento grafico con l'inclusione di nuovi elementi visivi, tra cui foschie ambientali e termiche, effetti di miraggio della pista e nuove foschie del calore del motore che avvicinano il gioco ancora di più al vero sport".