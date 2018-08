FIFA 19: Hunter al Real Madrid, nessuna traccia di Ronaldo

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo video di FIFA 19 completamente incentrato su Il Viaggio, la modalità storia della serie che vede come protagonista Alex Hunter.



Il giocatore fittizio sarà al centro di un trasferimento al Real Madrid che dovrebbe intrecciarsi con la carriera di Cristiano Ronaldo, testimonial internazionale del gioco, di cui, come potete vedere, non c'è ancora traccia.



Sappiamo che l'azienda americana è dovuta tornare a lavorare sul titolo dopo il passaggio di CR7 alla Juventus (ve ne abbiamo parlato qui), ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo per scoprire il ruolo del portoghese con la casacca bianconera nella modalità più ambiziosa della simulazione di calcio.



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre per PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch, continuate a seguirci per scoprire tutti i risvolti della faccenda.