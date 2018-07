Ronaldo alla Juve, EA: "dobbiamo tornare a lavorare su FIFA 19"

In una recente intervista, Sam Rivera di Electronic Arts Spagna ha commentato il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e l'impatto che ha avuto sullo sviluppo di FIFA 19, gioco che vede CR7 come testimonial su scala mondiale.



"Penso che sarà dura", ha ammesso il responsabile di EA parlando di quanto sarà difficile vendere FIFA 19 con Ronaldo juventino ai tifosi del Real Madrid.



"Ronaldo è un giocatore fantastico. Pensate alla sua performance ai Mondiali di Russia 2018, quella partita contro la Spagna... Sì, quella del suo trasferimento è una grande notizia per tutti. Per noi significa tornare al lavoro per assicurarci che vesta la maglia della Juve ovunque. Dobbiamo controllare ogni aspetto del gioco in cui abbiamo inserito Ronaldo e assicurarci che sia tutto ok. Ogni anno c'è qualche trasferiemento, quindi dobbiamo adattarci. Ovviamente questo è un movimento di mercato molto più importante del solito".



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch e, da quando è stato annunciato l'arrivo di Ronaldo alla Juve, Electronic Arts ha fatto in tempo a distribuire una sola immagine (quella che vedete all'interno di questo articolo) con la sua nuova casacca: continuate a seguirci per ammirare la copertina del gioco più atteso dell'anno con CR7 bianconero!