Naruto su Nintendo Switch è cosa certa

Grazie a un'immagine proveniente da una rivista giapponese, possiamo dirvi con certezza che presto Naruto arriverà su Nintendo Switch.



L'annuncio sarà fatto a breve da Bandai Namco e riguarderà la trilogia rimasterizzata della serie Naruto Ultimate Ninja Storm, pubblicata recentemente su PlayStation 4 e Xbox One.



A differenza di queste due ultime console, però, su Nintendo Switch, il pacchetto includerà solo i primi tre giochi della saga e non Naruto Ultimate Ninja Storm 4, che era inserito nell'edizione speciale.



Continuate a seguirci: vi faremo sapere non appena saranno svelati tutti i dettagli ufficiali!