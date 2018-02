Dragon Ball Xenoverse 2: è in arrivo Goku Ultra Istinto

Con un video dedicato alle novità e gli avvenimenti inclusi nei due pacchetti extra del gioco, Bandai Namco ha svelato la data di pubblicazione dell'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2.



Il pacchetto a pagamento conterrà un nuovo scenario per la storia e quattro personaggi inediti:



- Goku Ultra instinct

- Jiren

- Android 17 versione DB Super

- Fu



La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 28 febbraio, quando il contenuto scaricabile sarà disponibile per PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vi lasciamo al trailer che ha accompagnato l'annuncio!