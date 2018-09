McGinn è sovrappeso in FIFA 19, l'Aston Villa chiede chiarimenti

Su Twitter si sta consumando un simpatico siparietto che coinvolge l'Aston Villa, Electronic Arts e gli appassionati di FIFA 19.



Nell'ultimo capitolo della simulazione di calcio disponibile su PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch, John McGinn viene ritratto con delle fattezze a dir poco irrealistiche, che lo dipingono un bel po' in sovrappeso rispetto a come è in realtà.



Da qui la richiesta di chiarimento del responsabile dei social della squadra inglese, che non ha ancora ricevuto una risposta da EA. Gli sviluppatori riusciranno a correggere il tiro prima che la versione virtuale di McGinn diventi un meme?