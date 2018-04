Malware colpisce i PC dei giocatori di PUBG

La schermata del virus che sta affliggendo alcuni utenti.

Un malware sta colpendo alcuni giocatori della versione PC di Playerunknown's Battlegrounds, anche conosciuto con l'acronimo PUBG.



Il virus in questione non permette di accedere ai file presenti nel computer senza passare prima dal gioco: quando un giocatore viene colpito, non gli sarà più possibile aprire, ad esempio, un semplicissimo file di testo senza avviare prima da PUBG, uno dei giochi più famosi degli ultimi tempi.



Alcuni esperti hanno già analizzato il malware rassicurando gli utenti affetti: si tratta di una burla che, a differenza degli altri virus della stessa tipologia, non influisce sulla sicurezza dei file presenti all'interno dei computer bloccandoli o impossessandosi dei dati sensibili contenuti al loro interno.



Al momento Bluehole Studio Inc., l'azienda che si occupa del gioco, non ha ancora commentato l'accaduto, ma senza dubbio la situazione sarà risolta nel più breve tempo possibile.