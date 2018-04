Fortnite per iOS è disponibile per tutti

Dopo un primo periodo di disponibilità su invito, Fortnite è finalmente stato reso scaricabile per tutti sull'App Store di iOS.



Il gioco è compatibile con i seguenti dispositivi Apple, a patto che siano aggiornati con iOS 11:



- iPhone SE

- iPhone 6S

- iPhone 7

- iPhone 8

- iPhone X

- iPad Mini 4

- iPad Air 2

- iPad 2017

- iPad Pro



Questi, invece, sono gli smartphone e i tablet non compatibili con lo sparatutto online:



- iPhone 5S

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPad Air

- iPad Mini 2

- iPad Mini 3

- iPod Touch



Vi lasciamo con la descrizione ufficiale del gioco, che potete scaricare anche cliccando su questo link:



"Il miglior gioco di Battaglia reale è arrivato su dispositivi mobili! Unisciti a una squadra e lotta per restare l'ultimo in piedi in questa sfida PvP tra 100 avversari. Creati una copertura. Combatti i tuoi avversari. Sopravvivi. Porta a casa la vittoria".