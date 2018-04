La demo di Detroit: Become Human arriva su PS4

È disponibile su PlayStation Store la versione dimostrativa gratuita di Detroit: Become Human , prossima grande esclusiva del catalogo PlayStation 4 in arrivo il prossimo mese sulla console da tavolo di Sony. La demo della nuova avventura di Quantic Dream, gli stessi autori di Heavy Rain e Beyond: Due Anime, può essere scaricata gratis dallo store digitale della console e richiede 2.9 GB di spazio su disco.

Nella demo potrete provare in prima persona la prima scena dell'avventura completa in arrivo il mese prossimo, quella che vi metterà nei panni dell'androide Connor , un poliziotto incaricato di scovare i cosiddetti Devianti, robot che hanno sviluppato una coscienza propria disobbedendo agli ordini dei propri padroni. Ogni scelta che compirete porterà a una differente evoluzione della trama, e grazie al cosiddetto Flow Chart potrete ricaricare uno dei checkpoint presenti nella scena e valutare a quale azione corrisponderà una determinata conseguenza.

Detroit: Become Human sarà disponibile dal 25 maggio in esclusiva PS4. Per maggiori informazioni non perdete il resoconto della nostra prova in anteprima.