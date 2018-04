Detroit: Become Human, quando il videogioco incontra il cinema

Qual è, se ancora ha un senso cercarlo, il confine tra cinema e videogiochi? La domanda, un po’ oziosa, ha sempre trovato una risposta piuttosto puntuale nei giochi di David Cage , regista prestato al mondo videoludico e capace di sintetizzare al meglio i due orizzonti creativi, costruendo, di fatto, prodotti ibridi, a tratti poco digeribili per chi preferisce posizioni più nette. Cioè che il cinema si guardi e i videogiochi si... videogiochino. Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Due Anime . La carriera di Cage è costellata di titoli coraggiosi, innovativi, di partecipazioni illustri, da David Bowie a Willem Defoe ed Ellen Page . Ma anche di critiche aspre per il suo modo di trasformare la parte ludica in una sorta di percorso guidato, abbandonare quell'interattività che rende unico il videogioco. Cage ora ci riprova con Detroit: Become Human, in esclusiva per Playstation 4, che Tgcom24 ha provato in anteprima. E la risposta a tutti i dubbi è scomparsa... come lacrime nella pioggia.

La citazione da Blade Runner non è casuale. Detroit mette in scena un mondo per certi versi simile a quello immaginato da Philip K. Dick e visualizzato da Ridley Scott. Un mondo in cui gli androidi non solo esistono, ma hanno rimpiazzato gli uomini in molti mestieri, pesanti e meno pesanti, e non solo. La loro efficienza li rende perfetti anche come assistenti, come baby sitter, persino come amanti. Ma, ovviamente, i contro sono quanti i pro. Le città pullulano di disoccupati che hanno perso il posto in favore di un robot, così come non mancano i dilemmi etici. Eh sì, perché, con ben poca sorpresa, alcuni androidi hanno sviluppato una coscienza e una volontà propria che, mischiata alle doti fisiche sovrumane e a un’intelligenza analitica computerizzata, li rendono schegge impazzite e soggetti... pericolosamente umani.



Questo l’incipit di Detroit, un vero e proprio mix di varie suggestioni fantascientifiche, da Io robot di Asimov al già citato Dick, dal Mondo nuovo di Huxley fino alle atmosfere cyberpunk di William Gibson e Bruce Sterling. Non diremo altro sul trama per non rovinare la sorpresa. Vi basti sapere che nel gioco interpreteremo a turno tre personaggi, tutti androidi. Un poliziotto, Connor, che caccia proprio i replicanti fuori controllo, chiamati devianti, devoto osservante dell’ordine e incapace, ovviamente, di provare emozioni, ma costretto, visto anche il ruolo spesso di mediatore, a connettersi proprio con il lato più umano di se stesso e degli altri. Un androide domestico, Kara, che sarà costretto a fuggire con una bambina, provando qualcosa di molto simile al l’istinto materno e, terzo, Markus, l’assistente di un famoso artista che svilupperà una personalità complessa e sfaccettata.



La loro alternanza porterà ad analizzare questo futuro distopico da angolazioni differenti, ponendo una serie di interrogativi etici inediti per profondità e analisi, almeno all’interno di un videogioco. Cosa ci rende umani? Chi siamo? Cosa sono le emozioni? E l’amore o la compassione? Questi alcuni degli dubbi che vengono avanzati già nelle prime ore di gioco. E che non saranno un ozioso esercizio filosofico, ma un concreto momento di gioco. Sì, perché il giocatore è costantemente invitato a prendere delle decisioni che influenzano in modo netto il percorso e che hanno a che fare, a volte fin troppo, con l’etica e la morale. Rubare o uccidere per salvarsi la vita è lecito? Il sacrificio fino a dove può spingersi? Basta veramente una manciata di minuti per capire come con Detroit non ci si trovi affatto di fronte al solito gioco, ma ad un prodotto maturo e affascinante, complesso e completo, forse non per tutti ma a tutti almeno accessibile.