Detroit: scopriamo gli attori del drama in esclusiva PS4

Sta per arrivare Detroit: Become Human, la nuova avventura distopica realizzata dagli ideatori di Heavy Rain, acclamata esclusiva PS3, e in un nuovo video Sony ha presentato gli attori che hanno prestato le loro fattezze per i personaggi del gioco. In arrivo esclusivamente per PlayStation 4 il prossimo 25 maggio, Detroit di Quantic Dream è ambientato in un mondo futuristico in cui umani e androidi convivono, ma non sono messi sullo stesso piano sociale. Ne verrà fuori un'inquietante rivoluzione robotica, da cui verrà fuori tutto il lato "umano" dei protagonisti.