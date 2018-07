Jump Force: Goku, Rubber e Naruto ancora in azione

Manca ancora un po' al lancio di Jump Force, il gioco di combattimento per PC, PS4 e Xbox One che mescola tutti gli eroi e i cattivi dei manga e gli anime giapponesi, tra cui spiccano quelli di Dragon Ball, One Piece e Naruto. Oggi, però, possiamo mostrarvi un nuovo filmato con ben 3 minuti di scene giocate dagli sviluppatori, dove si intravedono Goku, Rubber e Naruto, ma anche Freezer, Zoro e i personaggi di Bleach. Buona visione!