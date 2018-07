Fortnite: Battaglia Reale, installazione e modalità di gioco

Come faccio a scaricare Fortnite: Battaglia Reale? Niente di più semplice. Fortnite è al momento disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC/Mac e Mobile. Per ottenere una copia digitale su console, basta andare sul negozio online (PlayStation Store, Nintendo Shop o Xbox Games Store) e utilizzare il motore di ricerca per individuare Fortnite nel catalogo, per poi procedere con il download. Se invece volete giocare tramite computer basterà visitare il sito di Epic Games, selezionare PC/MAC, procedere alla registrazione (gratuita) e poi scaricarlo. Per i cellulari, infine, è sufficiente cercare Fortnite su App Store o su Google Play Store! Ok, ho scaricato e installato Fortnite: adesso come faccio a giocare? Nel menu principale è presente un riepilogo generale del vostro account, oltre al vostro avatar di gioco (che potrete successivamente modificare). In basso a destra ci sono invece due riquadri:

- Singolo: tutti contro tutti. L'obiettivo è rimanere l'ultimo giocatore in piedi;

- Coppie: porta con te un amico sull'isola e affronta le altre 49 coppie in gioco;

- Squadre: in questa modalità si affrontano contemporaneamente cinque squadre formate da 20 giocatori;

- 50 contro 50: il nome dice tutto. Due giganteschi schieramenti; la partita termina quando una delle due squadre non ha più membri in vita sull'isola.



Esiste un tutorial in Fortnite?

Fortnite, purtroppo, non "spreca" molte parole per aiutare i nuovi giocatori. A questo, quindi, penseremo noi: per il momento potete consultare la nostra raccolta di consigli di base, utili a capire come sopravvivere alle prime fasi di gioco. Nelle prossime settimane andremo a coprire i vari aspetti di Fortnite: rimanete sintonizzati!