22 dicembre 2017 15:23 Fortnite Battle Royale: guida e consigli base Vi diamo una mano con uno dei più grandi fenomeni del momento, i giochi del genere battle royale, con dei consigli per Fortnite, il nuovo titolo dei creatori di Unreal

Fortinite è l'ultima fatica dello studio di sviluppo californiano Epic Games, ovvero gli stessi ragazzi che hanno dato i natali alla storica serie Unreal Tournament, ma anche il più recente Gears of War, re indiscusso degli sparatutto in terza persona sin dall'epoca di Xbox 360. Anche Fortnite è saltato sul carro del fenomeno del momento, il genere di giochi Battle Royale. Lo ha fatto con un nome molto semplice, Fortnite Battle Royale, una porzione di gioco separata e indipendente dal titolo standard e a pagamento, che viene proposta su PC, PlayStation 4 e Xbox One in modo del tutto gratuito. Se state pensando di fare un salto dalle sue parti, siete nel posto giusto, perché abbiamo un bel po' di consigli per voi!

Imparate a sparare e fate pratica: prima di essere lanciati sul campo di battaglia, sarete catapultati nella zona di pre-lancio. Qui potete trovare tutte le armi per fare un po' di pratica con il sistema di mira e sparo del gioco, quindi non perdete tempo e prendete confidenza con le pistole e i fucili che più vi aggradano.



Scegliete bene il posto dove atterrare: prima di lanciarvi dall'aeroplano in volo e aprire il paracadute, guardate bene le aree della mappa e scegliete un posto dove non ci siano molti giocatori, così da trovare tutto l'equipaggiamento per la sopravvivenza prima di incontrare qualche altra persona.



Scendete velocemente e in picchiata: aprite il paracadute sul filo del rasoio e non perdete tempo a guardare il panorama, il vostro primo obiettivo deve essere raggiungere il suolo quanto prima possibile.