Il nuovo video di Fallout 76 parla del gameplay cooperativo

Sin dall'annuncio ufficiale, Fallout 76 ha colpito i fan della serie per una novità che renderà più interessante il gameplay al di fuori del Vault 76: la possibilità di cooperare con altri giocatori per sopravvivere nel mondo post-apocalittico di questa nuova avventura in arrivo il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Il nuovo video pubblicato nelle scorse ore da Bethesda, parte di una serie di filmati d'orientamento del gruppo fittizio Vault-Tec, parla proprio delle varie esperienze che si potranno vivere in compagnia di altri giocatori, aiutando altri sopravvissuti e fronteggiando insieme la presenza di eventuali ostili. Per ulteriori dettagli, non perdete il video ufficiale in italiano.