Fallout 76, un video per scoprire il nuovo sistema di abilità

L'evento QuakeCon 2018 tenuto da Bethesda lo scorso weekend ha vistro tra i protagonisti non solo DOOM Eternal, di cui è stato mostrato il primo video gameplay, ma anche Fallout 76, attesissimo gioco di ruolo che sarà disponibile a novembre su PC e console.



Bethesda ha colto l'occasione per presentare il nuovo sistema di talenti che sarà disponibile nell'ecosistema di gioco, che si baserà su una serie di carte collezionabili in grado di modificare le abilità del proprio personaggio in modo dinamico, consentendo al giocatore di variare il gameplay di volta in volta in base alle proprie preferenze.



Sette i differenti rami disponibili: Agilità, Carisma, Fortuna, Forza, Intelligenza, Percezione e Resistenza. Ognuno includerà diverse carte che otterrete ogni qualvolta raggiungerete un nuovo livello, e potranno essere migliorate di volta in volta per renderle più efficienti. A seguire un trailer per scoprire il funzionamento delle nuove carte, che secondo Bethesda non potranno essere acquistate in cambio di denaro reale ma essere acquisite esclusivamente progredendo nel corso dell'avventura.