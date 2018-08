Halo: Infinite sarà un seguito del quinto episodio

Dopo numerose indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: gli eventi di Halo: Infinite non fungeranno da prequel al primo episodio, ma racconteranno una nuova avventura per il leggendario protagonista Master Chief ambientata subito dopo gli eventi di Halo 5: Guardians . La conferma è arrivata dal responsabile del team 343 Industries, Jeff Easterling , che ai microfoni di GameSpot ha annunciato la volontà di abbandonare la numerazione progressiva nei prossimi capitoli della saga per evitare di ritrovarsi, un giorno, con "Halo 17 e un Master Chief ottantenne".

Nonostante la scelta di utilizzare la parola Infinite nel titolo, il nuovo episodio può essere considerato a tutti gli effetti Halo 6, dal momento che si collocherà subito dopo la campagna del quinto episodio Guardians. Gli sviluppatori hanno motivato la scelta confidando che "Halo non è Final Fantasy e a un certo punto il team ha avvertito la necessità di abbandonare la numerazione progressiva, pur volendo raccontare una nuova e imponente storia ambientata nell'universo di Halo".



Al momento non è nota una vetrina di lancio per il nuovo episodio del franchise più amato del mondo Xbox, che potrebbe esordire sul mercato nel 2020 a chiusura del ciclo settennale di Xbox One.