Far Cry 5: i primi 11 minuti di gioco

In attesa della pubblicazione di Far Cry 5, attesa per domani, martedì 27 marzo, per PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi mostriamo le scene iniziali del gioco. Il video che vedete all'interno di questo articolo, infatti, ritrae i primi 11 minuti del nuovo sparatutto a mondo aperto di Ubisoft, i creatori di Assassin's Creed. Buona visione!