Vivendi esce definitivamente dal capitale sociale di Ubisoft

Con un comunicato stampa diffuso da Nasdaq, Ubisoft ha annunciato la separazione definitiva da Vivendi, che uscirà dall'assetto societario cedendo tutte le sue azioni.



Gran parte dei titoli azionari di Vivendi torneranno nelle mani della famiglia Guillemot, i fondatori della compagnia francese responsabili di titoli del calibro di Rayman, Splinter Cell, Assassin's Creed, Just Dance e The Division, mentre altri pacchetti saranno venduti ad altre società attive nell'industria dei videogiochi.



Tra queste spicca la cinese Tencent, già in possesso di gran parte di Epic Games, la software house americana responsabile del fenomeno mondiale del cosiddetto genere "battle royale", Fortnite.



La notizia della vendita del 27,3% posseduto da Vivendi è stata accolta con un messaggio di Yves Guillemot, CEO di Ubisoft che ha ringraziato giocatori e dipendenti per la passione con cui supportano l'azienda di famiglia.



Il prossimo gioco marchiato Ubisoft sarà Far Cry 5, in pubblicazione il 27 marzo su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra anteprima), ma il publisher francese si sta già muovendo per il prossimo Assassin's Creed, che probabilmente sarà ambientato nell'antica Grecia (ve ne abbiamo parlato qui), e l'atteso The Division 2 (cliccate qui per saperne di più).