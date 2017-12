Dragon Ball FighterZ: il quarto trailer

Diamo uno sguardo al quarto trailer dell'atteso picchiaduro di Dragon Ball pubblicato da Bandai Namco in occasione della Jump Festa.



La versione che vedete in questa notizia è quella italiana, arrivata subito dopo quella giapponese in occasione dell'annuncio di tre nuovi personaggi Goku Black, Beerus e Hit.



Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 25 gennaio 2018 su PS4 e Xbox One in formato fisico, mentre le versioni digitali, compresa quella PC, usciranno il giorno dopo.