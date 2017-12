Ni No Kuni II uscirà a marzo 2018 su PS4 e PC

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita per il seguito del gioco sviluppato da Level-5 e lo Studio Ghibli, confermando le voci emerse qualche settimana fa.



Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno non uscirà più il 19 gennaio 2018 come precedentemente previsto, ma il 22 marzo 2018, sempre in esclusiva per PlayStation 4 e PC.



Questo il messaggio ufficiale di Akihiro Hino, Presidente e CEO di Level-5, diramato dall'azienda giapponese con un comunicato stampa:



"Come tutti sapete, LEVEL-5 si impegna a fornire i più alti livelli di sviluppo e qualità in ognuno dei suoi videogiochi. Lo sviluppo del nostro nuovo progetto, Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, sta procedendo molto bene e non vediamo l’ora di condividere questa nuova avventura con tutti voi, i nostri fan.



Nello sforzo di rinnovare costantemente e offrire nuove esperienze ai giocatori, abbiamo anche implementato alcune nuove modalità in Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, tra cui le nuove modalità Schermaglia e Regno, che sapranno sicuramente conquistare i giocatori.



Tuttavia, con le innovazioni e le nuove idee è necessario anche assicurarsi che tutto funzioni al meglio, dando vita a un pacchetto coerente e divertente. Ciò significa che avremo bisogno di un po’ più di tempo per assicurarci che l’intera esperienza di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno soddisfi gli alti standard di qualità di Level-5 e Bandai Namco Entertainment Inc.



Perciò oggi, vorrei chiedere a tutti di prestare ancora un po’ di pazienza perché sposteremo la data di uscita di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno al 22 marzo 2018 per PlayStation 4 e Steam. Nelle prossime settimane e nei mesi successivi, avvicinandoci alla data di uscita, condivideremo maggiori dettagli su Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno. A nome di tutti qui in Level-5, desidero ringraziarvi per la vostra pazienza e il vostro costante supporto".



La serie Ni no Kuni è apprezzatissima dagli appasionati dei giochi di ruolo giapponesi non solo per la sua struttura di gioco, ma anche per lo stile grafico curato dalle matite e la creatività dello studio di animazione che ha dato i natali a La Città Incantata, Il mio vicino Totoro e tanti altri capolavori. Per questo seguito, però, lo Studio Ghibli non è stato coinvolto direttamente, anche se la grafica è comunque molto simile ai suoi canoni.