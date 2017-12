One Piece su PS4 con il più grande gioco della saga

Bandai Namco ha annunciato One Piece: World Seeker, che secondo le prime anticipazioni dal Giappone sarà il più ambizioso gioco della serie anime.



Si tratta di un titolo open world, ovvero a mondo aperto come i famosi giochi della serie Grand Theft Auto, in sviluppo esclusivamente per PS4 ed è il progetto su One Piece più importante a cui i creatori di Pac-Man avessero mai lavorato, tanto da coinvolgere nella lavorazione la Toei Animation e l'ideatore del manga in persona, Eiichiro Oda.



One Piece, che tra poco festeggerà i suoi primi 20 anni, ha un alto seguito anche in Occidente, dunque l'approdo sul nostro territorio del gioco dovrebbe essere abbastanza scontato, e questo non escluderebbe versioni del gioco per altre piattaforme, come accaduto con i giochi di Naruto.