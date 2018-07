Concluso lo sviluppo di Spider-Man, Insomniac Games festeggia su Twitter

Quando manca poco più di un mese al debutto ufficiale sul mercato italiano, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno annunciato di aver terminato i lavori di sviluppo di Marvel's Spider-Man , prossimo videogioco dedicato all'Uomo Ragno che sarà disponibile in esclusiva su PS4 a settembre. L'annuncio è arrivato sul profilo Twitter ufficiale dell'azienda, che ha confermato di aver raggiunto la cosiddetta fase Gold : con questo termine, infatti, si intende l'inizio del processo di masterizzazione delle copie che arriveranno in commercio tra poche settimane.

Non ci saranno dunque ritardi sulla tabella di marcia: la nuova avventura videoludica dell'eroe Marvel sarà disponibile dal 7 settembre in esclusiva su PS4, con una serie di ottimizzazioni per il modello PS4 Pro che renderanno ancora più accattivante la riproduzione virtuale della città di New York.