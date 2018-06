La New York di Spider-Man PS4 è pazzesca

Torniamo a parlarvi di Spider-Man per PlayStation 4 per mostrarvi la sua immensa mappa di gioco, una splendida New York riprodotta digitalmente dagli sviluppatori di Spyro e Ratchet & Clank. Potete ammirarla nella galleria sottostante, che propone degli scatti catturati dalla demo dell'E3 2018, dove il gioco ha stupito critica e pubblico in vista del lancio del prossimo 7 settembre. La Grande Mela digitale è sei volte più grande dell'ultimo gioco di Insomniac Games, Sunset Overdrive per Xbox One. Incredibile, non vi pare?