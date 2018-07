Spider-Man si mostra in un nuovo trailer, ecco le due edizioni speciali di PS4

Dal Comic-Con di San Diego, il più importante evento per il mondo dei fumetti, Insomniac Games e Sony hanno svelato tante novità legate a Marvel's Spider-Man , prossimo gioco d'azione in arrivo esclusivamente su PS4. Il team di sviluppo ha mostrato un nuovo trailer dedicato alla storia, che mostra Peter Parker e il suo alter ego Spider-Man , ma anche personaggi iconici del fumetto come Norman Osborn , Mary Jane Watson , Miles Morales e Silver Sable . Diamo un'occhiata al nuovo video ufficiale:

Sempre dal Comic-Con sono state svelate due edizioni limitate di PS4 Slim e PS4 Pro a tema Spider-Man: entrambe saranno disponibili da settembre e includeranno una console con disco rigido da 1TB e la nuova colorazione Amazing Red , con il logo dell'Uomo Ragno in bella mostra. A seguire il trailer ufficiale che mostra l'edizione limitata di PS4 Pro a tema Spider-Man, disponibile in Italia dal 7 settembre .

Ogni edizione includerà al suo interno un controller DualShock 4 rosso con pulsanti e stick analogici in bianco, oltre a una copia del gioco in formato fisico e un voucher per scaricare il DLC chiamato La Città che non dorme mai.



Di seguito una fotogallery completa con entrambi i modelli e un dettaglio del nuovo controller.