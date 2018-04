Call of Duty Battle Royale su Nintendo Switch: i primi rumor

Stando a delle fonti che reputiamo molto affidaibili, oltre a Call of Duty: Black Ops IIII per PC, PlayStation 4 e Xbox One, quest'anno sarà pubblicato anche un capitolo della serie pensato esclusivamente per Nintendo Switch.



Tale rumor, infatti, vuole un Call of Duty appartenente al genere dei "battle royale", quello tanto in voga negli ultimi mesi con Playerunknown's Battlegrounds e Fortnite, sulla console della casa di Super Mario. Un videogioco sviluppato separatamente da quello di Treyarch in arrivo a ottobre le altre piattaforme.



Non è la prima volta che sentiamo accostare il genere "battle royale" allo sparatutto più famoso degli ultimi anni: Black Ops IIII, a quanto pare, non avrà una campagna e si concentrerà solo sul multiplayer, la modalità zombie e, appunto, quella battle royale (ve ne abbiamo parlato qui).



Il primo appuntamento utile da tenere d'occhio per un eventuale annuncio è il reveal completo di Call of Duty: Black Ops IIII, che si terrà il 17 maggio a Los Angeles. Continuate a seguirci!