Niente campagna per Call of Duty: Black Ops IIII?

Si avvicina sempre più il reveal di Call of Duty: Black Ops IIII, che avverrà il prossimo 17 maggio a Los Angeles in un evento dedicato alla community della serie, ma abbiamo già delle notizie sorprendenti per voi.



A quanto pare Activision ha deciso di rivoluzionare totalmente l'approccio del suo titolo più famoso e remunerativo: stando a fonti molto affidabili, Black Ops IIII si concentrerà sul multiplayer e la famosa modalità Zombie, escludendo totalmente la campagna single player.



Questa novità sarà accompagnata da un'inedita modalità battle royale che avvicinerà Call of Duty ai successi dell'omonimo genere: Fortnite e PUBG.



Per ora, però, dovremo attendere per scoprire la verità, considerando la risposta dell'azienda americana ai rumor in questione: "Non commentiamo rumor e speculazioni. Siamo concentrati sulla presentazione del gioco il prossimo 17 maggio".