Billy Mitchell, il campione dei videogiochi che barò a Donkey Kong

Billy Mitchell è un nome molto noto tra gli amanti del retrogaming, ovvero la community che a distanza di anni ama perdersi tra le prime perle dell'industria dei videogiochi: riconosciuto come il primo giocatore ad aver mai raggiunto il milione di punti a Donkey Kong e ottenuto la "partita perfetta" nel popolare Pac-Man, Mitchell avrebbe in realtà ottenuto questi record... barando.



Stando a un'indagine riportata da Twin Galaxies, ente che si occupa della certificazione dei record mondiali in ambito retrogaming, Mitchell avrebbe utilizzato un emulatore per conseguire questi risultati, aspetto che è severamente vietato dal regolamento per evitare che questi punteggi siano influenzati in qualche modo da un software per computer. Come se non bastasse, parrebbe che i numerosi video in cui Mitchell supera il record di punti siano stati ritoccati artificialmente.