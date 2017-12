Pac-Man: il ritorno di un mito su Switch

Per fortuna di Pac-Man il suo creatore, Toru Iwatani, ha voluto concedergli un’ennesima occasione per splendere dei colori pulsanti di cui sono fatti i neon delle insegne degli anni ’80. Un gioco per rilanciarne definitivamente l’immagine, concedendosi poi una meritatissima pensione. È così che nel 2007 è nato Pac-Man Champhionship Edition, una vera e propria rilettura moderna del gioco del 1980 che ha reso grande il “tizio” in giallo capace di attirare magneticamente gettoni e quarti di dollaro.

Anche in questo caso, comunque, la sostanza non viene stravolta, ma ci sono stati comunque tanti sforzi per rendere sensata e affascinante la nuova modalità di coppia. Per quanto provato grazie a una versione preliminare di Pac-Man Championship Edition 2+, questa opzione collaborativa per due giocatori “rischia” davvero di aggiungere qualcosa. A tutti e due viene chiesto di muoversi con grande coordinazione, provando a ripulire ciascuno una sua metà di labirinto, per poi ritrovarsi entrambi al centro, nello stesso momento, per catturare assieme un frutto che li spedisce al livello successivo.



La sinergia tra i due Pac-Man va dimostrata anche quando c’è da mangiare un intero filone di fantasmi (nel gioco viene definito un “treno di spiriti”): uno davanti e uno dietro, con una manovra a tenaglia letale e spettacolare. Per non parlare di quando si deve affrontare il boss, una versione gigantesca dei fantasmi. Anche in quel caso pappare i puntini e le pillole sono operazioni da affrontare mettendosi d’accordo con il proprio compagno. Potrebbe non essere il più elementare dei giochi, ma al tempo stesso riservare grandi soddisfazioni a chi vorrà provarci, fino a raggiungere un’alchimia di coppia da far invidia.