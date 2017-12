19 dicembre 2017 11:10 Nintendo Switch: ora viene il difficile Dopo lʼabbuffata dei primi mesi, il 2018 sarà lʼanno della verità per Switch.

Reginald Fils-Aime, Presidente di Nintendo of America dal 2006. Per Nintendo viene ora quella che, paradossalmente, potrebbe essere la parte più difficile. Switch è stata la storia più interessante e sorprendente di questo 2017, per noi appassionati di videogiochi. Con dieci milioni di console vendute in circa nove mesi e la speranza di arricchire ulteriormente il bottino con gli ultimi acquisti della stagione natalizia, la console ibrida è andata oltre ogni aspettativa.

Un successo che per Nintendo assume svariati significati e porta in dote altrettante “ricompense”. I più appassionati si ritroveranno a chiedersi cosa ci sia nel DNA del colosso giapponese se, a trent’anni dalla sua conversione da azienda del mondo dei giocattoli a quella d’intrattenimento elettronico e con una serie di record fatti segnare a proprio nome, si debba ancora ritrovare a fronteggiare gli sguardi torvi di chi le ha diagnosticato l’ennesimo fallimento e la necessità ineluttabile di pensionare il suo settore hardware (concentrandosi eventualmente solo sul software, da produrre per le altrui console). Al di là di questo, materia buona per discorsoni da post-cenone nerd (il migliore), dieci milioni di Switch mettono il destino della console più che mai nelle mani di Nintendo. E non solo di un supposto, forse inesistente, fato cinico e baro. Quello che, secondo alcuni, ha seppellito il Dreamcast e Sega o adombrato la luce della stella del GameCube.

In Giappone le vendite di Switch sono state travolgenti, qui un'immagine delle file al lancio della console. Oggi Switch esiste, è una realtà, il grande pubblico sta iniziando a conoscerlo e soprattutto può godere di un’inerzia che Wii U ha solo potuto immaginarsi nei suoi sogni più selvaggi e sudati. La console si vede in giro, le pubblicità non mancano, i premi di fine anno si susseguono anche sulle pagine della stampa generalista di mezzo mondo e, insomma, vuol dire che sta vivendo il suo momento di celebrità mainstream. Visto da lontano, il fenomeno ricorda in parte quello di Wii, ma naturalmente siamo solo all’inizio e la strada da fare è ancora tanta. Una possibile interpretazione potrebbe concentrarsi sul fatto che una volta conquistate le prime pagine e fatto partire il tam-tam mediatico, il grosso sia sostanzialmente fatto. Ma la storie è ricolma di fuochi di paglia soffocati nel volgere di una notte e dell’esplosione della prossima “big thing”.

Quello che serve a Nintendo e a Switch, anche alla luce della straordinaria ma complicata vicenda di Wii, è di imporre Switch come un punto saldo, fermo e affidabile dell’attuale panorama. Non un’idea pazza, simpatica e divertente, a cui dedicare tante buone parole, qualche soldo, un paio di stagioni… salvo poi tornare nei porti sicuri dei nomi vissuti e considerati come più affidabili. Questo è quanto successo a Wii. Deve quindi essere proprio Nintendo ad affrontare, a petto in fuori e con la stessa eccellente arroganza che ne ha accompagnato il 2017, anche i prossimi dodici mesi.

ARMS è uno dei nuovi giochi che hanno debuttato su Switch. Divertente e diverso dal solito, ha venduto oltre un milione di copie. Ora che si è giocata i suoi principali assi, la situazione è più delicata che mai. Zelda e Mario sono già arrivati, si sono comportati benissimo e non c’è dubbio che continueranno a trainare in parte le vendite anche per i prossimi mesi. Ma non può bastare e, ovviamente, l’impatto dei due titoli andrà giocoforza affievolendosi, con Zelda che grazie all’ultima espansione (che garantisce qualche ora di gioco in più) ha trovato un po’ di ossigeno, ma che difficilmente potrà continuare a lavorare per la causa in maniera significativa anche a un anno di distanza dall’uscita.



Servono allora altri nomi, serve non abbassare la guardia, serve continuare a martellare. Non perché noi che giochiamo dobbiamo in qualche modo essere interessati ai conti di fine anno di Nintendo (o di Sony, o di Microsoft, o di…), ma perché si tratta di un ecosistema che si alimenta del suo stesso successo e si ammala con i suoi fallimenti. Chiedete a chi ha comprato un Wii U quanto è stato soddisfatto di assistere ai passi falsi, ai mesi senza giochi, alla scelta di Nintendo di “sollevarla dall’incarico” anzitempo, per affidarsi a un nuovo contendente (Switch, per l’appunto).