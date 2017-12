Switch Top 10: i migliori giochi

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILDUltimo grandissimo gioco per Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è anche il primo capolavoro per Nintendo Switch, come testimoniato dalla nostra recensione. Uscito in contemporanea con l’arrivo nei negozi della nuova console ibrida, Breath of the Wild non è solo una delle più belle avventure di Link, ma anche una sorta di rivoluzione nel genere degli open world. Le possibilità di esplorazione offerte dal gioco, infatti, sono clamorose e si sposano con un game design straordinario. Imperdibile.