PS4 Pro: perché costa di più? A chi serve?

Disponibile dal 10 novembre 2016, PlayStation 4 Pro è la versione potenziata di PS4. Non offre un salto generazionale rispetto alla versione base (o slim) di PS4, ma permette di far girare gli stessi giochi con prestazioni migliori. In particolare, PS4 Pro si sposa molto meglio della console standard con un televisore 4K.



La maggior parte dei miglioramenti offerti dalla nuova e più costosa PS4, infatti, è mirata proprio a sfruttare il più possibile i nuovi schermi Ultra HD, ed è la prima volta nella storia che Sony propone una versione più potente di una console all’interno della stessa generazione. Per questo motivo, PS4 Pro (così come Xbox One X per la famiglia Xbox One) è definita una console mid-gen, ovvero “di mezza generazione”.



La principale differenza con i salti generazionali a cui eravamo abituati in passato risiede nel fatto che PS4 Pro non ha giochi esclusivi rispetto a PS4. Ogni nuova PlayStation, dal 1994 al 2016, ha sempre rappresentato uno stacco rispetto al passato. I giochi per PS2 non potevano girare sulla prima PlayStation, così come i giochi sviluppati per PS3 non potevano girare su PS2. PS4 Pro, invece, non ha un parco giochi tutto suo, ma continua a sfruttare quello di PS4. La differenza è che un gioco PS4, lanciato su PS4 Pro, può offrire prestazioni anche di gran lunga superiori.