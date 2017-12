30 novembre 2017 11:43 Xbox One Top 10: i migliori giochi Avete appena preso una Xbox One? Vediamo quali sono i giochi che proprio non potete perdervi

Se avete appena portato a casa una Xbox One S o una Xbox One X (congratulazioni!), vi proponiamo 10 giochi che, prima o poi, dovete assolutamente regalarvi. Si tratta di una selezione che non tiene in considerazione necessariamente i giochi più attuali e/o le serie che escono con una certa frequenza. Lo scopo è farvi recuperare titoli bellissimi, a prescindere dalla loro visibilità. Non è una classifica, i 10 giochi che vi segnaliamo sono più o meno tutti sullo stesso (altissimo) livello.

HALO 5: GUARDIANSLa saga di Halo è da sempre legata al marchio Xbox, un po’ come Mario e Zelda per Nintendo o Uncharted e God of War per PlayStation. Lo sparatutto in soggettiva creato da Bungie ha attraversato tutte le generazioni di console Microsoft ed è arrivato su Xbox One nelle mani di 343 Industries, che già aveva realizzato il quarto episodio. Il supporto a Xbox One X rende Guardians ancora più bello.

GRAND THEFT AUTO VIl più recente capitolo della famosissima saga creata da Rockstar è anche uno dei migliori in assoluto, per qualità grafica, densità dell’open world e, come al solito, livello altissimo di dialoghi e sceneggiatura. Se poi giocate anche online, potrebbe durarvi per sempre.

THE WITCHER 3: WILD HUNTUno dei migliori giochi di ruolo di questa generazione e forse anche di sempre, l’avventura di Geralt di Rivia, realizzata da CD Projekt Red e ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski, è ambientata in uno spettacolare mondo aperto e caratterizzata da una straordinaria qualità narrativa. Ottima anche la veste grafica, che a breve si avvarrà del supporto a Xbox One X. Disponibile nella Game of the Year Edition che include le due eccezionali espansioni Hearts of the Stone e Blood and Wine.

FORZA HORIZON 3Senza alcun dubbio, il miglior gioco di guida open world di sempre. Sulla base della serie Forza Motorsport, di Turn 10, Playground Games ha realizzato qualcosa di spettacolare, permettendoci di scorazzare a bordo di fantastici bolidi, in totale libertà, attraverso le magnifiche ambientazioni offerte dall’Australia. Se amate guidare e vi piacciono gli scenari open world, questo gioco è assolutamente imperdibile. In attesa del supporto a Xbox One X che arriverà a breve.

HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTIONSe siete nuovi al mondo Xbox, o anche se volete riviverne alcuni dei momenti migliori, la Master Chief Collection di Halo è un’occasione imperdibile. La raccolta, al prezzo di un unico gioco, comprende le riedizioni con grafica aggiornata di Halo, Halo 2, Halo 3 e Halo 4, con Halo 3: ODST disponibile come contenuto scaricabile a parte. Mastodontica la collezione di Obiettivi sbloccabili, a oggi 600 per un Gamerscore totale di 6000 punti.

DIABLO III: REAPER OF SOULSDa sempre simbolo del PC, Diablo diventa finalmente, con questo terzo episodio, uno dei migliori giochi da godersi anche su console, controller alla mano. L’ottimizzazione del sistema di controllo è proprio una delle qualità principali di questa edizione, ma anche la giocabilità è incredibile, nel suo saper risultare adeguata a qualsiasi tipo di giocatore. Il multiplayer (locale e online) e la stratosferica quantità di contenuti e modalità possono renderlo incredibilmente assuefacente. Strepitosa la resa in 4K e 60fps su Xbox One X.

GEARS OF WAR 4Altra saga legatissima al marchio Xbox, che ha fatto la storia di Xbox 360, ma che anche su Xbox One arriva con un episodio gustoso per i fan e in grado di rappresentare un ottimo punto di inizio per chi ancora non conoscesse la serie. Lo sparatutto in terza persona creato da Epic e ora affidato al team The Coalition è piacevolissimo sia in single player che in multiplayer. Già pronto per Xbox One X, dove rende alla grande.



DARK SOULS IIIFrom Software ha estratto dal cilindro un bellissimo terzo capitolo per la sua saga più famosa, in grado di emozionare i fan di vecchia data, ma anche di guidare i nuovi giocatori sulla strada del sacrificio. Direzione artistica spettacolare, level design magistrale, colonna sonora memorabile e il solito fantastico equilibrio tra difficoltà e gratificazione. Disponibile nella Deluxe Edition con i due DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City.

FORZA MOTORSPORT 7Forza Motorsport sta a Xbox come Gran Turismo sta a PlayStation. Ma il più recente episodio di Forza ha una mole di contenuti che GT Sport (anch’esso uscito da poco) si sogna. Se i motori sono la vostra passione, Forza Motorsport 7 può essere il gioco della vostra vita. È inoltre uno dei migliori biglietti da visita, se non il migliore in assoluto, per Xbox One X, grazie a una resa perfetta in 4K a 60fps e a un uso spettacolare dell’HDR.