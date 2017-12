2 dicembre 2017 13:00 Super Mario Odyssey - La recensione L’eroe con salopette e pancetta di Nintendo non teme capelli grigi, crisi di mezza età o rifiuto del palcoscenico

Dietro quei baffi amichevoli, oltre lo sguardo perennemente rassicurante, nascosto oltre la leggenda dell’eroe sempre pronto a tendere la mano, c’è un Mario diverso. Una sorta di cyborg, un meccanismo quasi perfetto, un agglomerato di istruzioni e di senso del dovere, pronto a scendere in campo ogni volta che la storia lo richiede. Sì, insomma, è il bello dei videogiochi: l’eroe con salopette e pancetta di Nintendo è sulla scena da oltre trent’anni (era il 1983 quando debuttò in Donkey Kong, ancora sotto mentite spoglie), eppure non teme capelli grigi, crisi di mezza età o rifiuto del palcoscenico. Se c’è un eroe virtuale che non manca praticamente mai l’appuntamento, quello è proprio Mario. E indovinate? La magia si rinnova anche con Super Mario Odyssey.

Nel giro di una manciata di mesi Switch, la nuova console ibrida di Nintendo (si gioca collegati al televisore, ma anche portandosela sempre con sé in borsa o nello zaino) ha già accolto a braccia aperte Zelda e Link nell’immenso, monumentale e indimenticabile Breath of the Wild. All’appello mancava giusto l’altra pietra angolare del pantheon costruito da Nintendo e da Shigeru Miyamoto in questi decenni, Mario per l’appunto. Super Mario Odyssey arriva quindi in tempo per riscaldare le prime fredde giornate di autunno, guadagnando al tempo stesso una posizione privilegiata tra i possibili acquisti e regali di Natale.

Così si può volare per qualche secondo nei panni di un goomba alato o nuotare velocemente e senza temere di esaurire la riserva d’aria se ci si tramuta in un pesciolino rosso. Gli esempi però potrebbero essere decine e proprio qui sta una dei grandi colpi di Super Mario Odyssey: dare al giocatore sempre qualcosa di nuovo e di diverso da fare, spesso sorprendendolo e cambiando le carte in tavola come poche altre volte la saga aveva osato fare nel recente (o meno recente) passato, ma non per questo tradendo se stessa. Anzi! Come detto l’ispirazione per il ritmo di gioco e la struttura generale arriva da alcuni episodi che hanno sulle spalle come minimo quindici anni, ma che hanno saputo consigliare alla perfezione il team di sviluppo. Perché Super Mario Odyssey ripropone degli ambienti aperti, tutti liberamente da esplorare, che esplodono di occasioni di gioco, segreti, premi da svelare, personaggi con cui interagire e nuove sezioni di livello da scoprire. È il trionfo del concetto di "mondo aperto" applicato a Mario e riesce a offrire qualcosa di nuovo per tante, tante, tantissime ore di gioco.

