La consacrazione di Sony nel mondo delle console per videogiochi è arrivata all'inizio del nuovo millennio, quando il formato analogico si avviava sul viale del tramonto e lasciava spazio al digitale, ai film in DVD, al gioco online e ai salvataggi su hard disk molto capienti. In questo senso, PlayStation 2 è sempre stata una console che, anche se tecnologicamente complicata da sfruttare, è riuscita a fare tutto quello che le altre concorrenti facevano nettamente meglio: riprodurre film, ascoltare musica, giocare in multiplayer online e tante altre cose.



Tuttavia, in termini di videogiochi non c'era sfida con Dreamcast, Xbox e GameCube: le console sul mercato non potevano nulla contro il monolite nero di Sony, che grazie al successo della prima PlayStation era riuscita a guadagnare il rispetto e il supporto di tutte le aziende, gli adetti ai lavori e, soprattutto, la fiducia e l'amore degli appassionati. La lista dei titoli PS2 entrati e consacrati nell'Olimpo dei capolavori dei videogiochi è semplicemente sconfinata, di una varietà e una profondità disarmante, al punto da mettere in difficoltà chiunque nel stilare una classifica dei giochi più belli.



Ci abbiamo provato selezionando quelli che, secondo noi, sono i titoli imprescindibili di PlayStation 2, tenendo ovviamente in considerazione sia titoli più ricercati che i fantastici giochi che hanno consacrato le serie che ancora oggi apprezziamo. Chi ha detto Grand Theft Auto?



Nella galleria seguente, quindi, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati su PS2.