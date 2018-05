Passione arcade: quando le astronavi conquistavano i bar

Negli anni '80 non c'era un bar che si rispettasse senza un cabinato con l'ultima diavoleria del neonato mondo dei videogiochi, ricordate?



Tra i giochi più apprezzati presenti nei cosiddetti "coin-op", quelli che conquistavano più cuori erano senza dubbio gli arcade con le astronavi: sparare nello spazio ed eliminare navicelle aliene era sicuramente la pratica più diffusa e amata al tempo, per chi si riempiva le tasche dei costumi con i mitici gettoni, oltre che con la sabbia.



In gergo tecnico gli appassionatissimi li chiamano "shoot em up" e noi di Mastergame abbiamo selezionato quelli che, a nostro parere, sono i migliori cabinati che rappresentano il genere: ve li mostriamo in una nostalgica galleria di immagini, buona visione!