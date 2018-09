Cina, al bando le trasmissioni dei videogiochi

Il governo cinese ha bloccato l'accesso a Twitch, popolare sito/applicazione per trasmettere in diretta le proprie partite a qualsiasi tipo di videogioco.



Non si tratta del primo episodio di censura in Cina, visto che tutt'ora l'accesso a YouTube è ancora del tutto bloccato e molte funzioni base di Steam, store di distribuzione digitale di videogiochi per PC dove è in arrivo il primo videogioco porno senza censure (ve ne abbiamo parlato qui), sono inaccessibili.



Nel momento in cui vi scriviamo, i responsabili di Twitch non hanno commentato ancora la situazione.



L'opinione pubblica, invece, si è divisa tra chi condanna la minaccia alla libertà d'espressione da parte del governo cinese e chi pensa che Twitch possa ospitare comunicazioni pericolose con i paesi vicini via chat testuale.