Uomo minaccia di morte un undicenne dopo aver perso a Fortnite

Dopo aver perso a Fortnite Battaglia Reale, Michael Aliperti, 45 anni, ha pensato bene di urlare delle minacce di morte contro un giovane dell'eta di 11 anni.



La follia si è consumata su Xbox Live, piattaforma per il gioco online delle console Microsoft, dove Aliperti ha inviato un messaggio vocale esclamando che avrebbe sparato al ragazzo fuori dalla scuola.



Avvisata immediatamente dai genitori del giovane, la polizia di Long Island ha rintracciato l'uomo, noto per altri reati su minorenni, che ora è in carcere in attesa di una sentenza.



Tragedia scongiurata, quindi, per un folle gesto che si è consumato negli ambienti di spasso virtuale del mondo dei videogiochi.