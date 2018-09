Cristiano Ronaldo ha già messo le mani su FIFA 19

Cristiano Ronaldo ha già ricevuto la sua personalissima copia di FIFA 19: il campione bianconero ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae insieme a suo figlio e il gioco in versione PlayStation 4, ricevuto in qualità di testimonial direttamente da Electronic Arts.



CR7, oltre a ringraziare gli sviluppatori per la speciale confezione color oro e argento, che lo ritrae nella stessa posa dell'edizione in vendita nei negozi di tutto il mondo, ha invitato i suoi follower a unirsi a lui in partita.



Peccato che FIFA 19 sarà disponibile solo dal 28 settembre in edizione standard e dal 25 settembre in edizione Champions e Ultimate, per buona pace degli appassionatissimi.