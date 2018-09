I calciatori più forti di FIFA 19

EA Sports ha avviato il cammino verso la pubblicazione di FIFA 19, prevista per il 28 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch, cominciando a svelare i 100 calciatori più forti del gioco. Per ora sono stati svelati solo i giocatori dalla posizione 100 all'81, tra cui spiccano Manolas, Ibrahimović e Milinković-Savić, ma aggioneremo l'articolo fino a quando non si conosceranno le valutazioni di tutti gli atleti più importanti. Continuate a seguirci!