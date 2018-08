Spyro e l'incantevole magia della Reignited Trilogy

22 agosto 2018 08:54 Spyro e lʼincantevole magia della Reignited Trilogy Abbiamo provato in anteprima lʼattesa collezione del draghetto viola, facciamo il punto della situazione

Finalmente sta per giungere il momento in cui potremo tornare a giocare con il draghetto viola che insieme a Crash Bandicoot ha segnato l'epoca della mitica PS1. Spyro Reignited Trilogy arriverà molto presto e in occasione della Gamescom di Colonia, la fiera di videogiochi più importante d'Europa, ci abbiamo nuovamente messo su le mani. In attesa del suo arrivo dei negozi, quindi, ne approfittiamo per ricapitolare tutto quello che sappiamo sul gioco.

Cos'è - Spyro Reignited Trilogy è la rimasterizzazione dei primi tre capitoli della serie sviluppata da Insomniac Games, anche autori del prossimo videogioco di Spider-Man per PS4. Sull'onda del successo di Crash Bandicot N. Sane Trilogy, Activision ha commissionato a Toys for Bob, i responsabili di Skylanders, una sorta di remake per cercare di rispolverare la magia dei titoli pubblicati dal 1998 al 2000 sulla prima PlayStation. Reignited Trilogy contiene Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer, Spyro: Year of the Dragon con una grafica aggiornata per stare al passo coi tempi, mentre, per essere quanto più fedeli alle opere originali, i sistemi di gioco non sono stati assolutamente toccati.

Cosa abbiamo provato - Alla Gamescom di Colonia abbiamo testato una nuova demo contenente tre livelli, uno per gioco. Per la prima volta da quando è stato annunciato il titolo abbiamo visto in azione Spyro 3 con il livello Sunny Villa, che ci è sembrato davvero molto, molto divertente. Il terzo capitolo della serie è ovviamente il più completo e la sua dedizione all'esplorazione ci ha delizziato esattamente come 18 anni fa. Gli sviluppatori ci hanno poi spiegato che, per rendere più moderna l'esperienza di gioco, hanno aggiunto i salvataggi automatici con dei checkpoint e la possibilità di girare la visuale con l'analogico destro, visto che all'epoca, se presente, non veniva utilizzato in questo modo.