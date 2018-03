Usa, superpapà costruisce letto a forma di Millennium Falcon per il figlio

Nel tentativo di convincere il figlio a dormire nel proprio letto, questo padre ha deciso di costruire per lui la cameretta dei sogni, ovviamente a tema Star Wars. Il letto si è trasformato nella cabina di pilotaggio del celebre Millennium Falcon di Han Solo (Harrison Ford) e Chewbecca. Poichè l’astronave era troppo grande da costruire per intero, la parte mancante è stata sapientemente dipinta in un bellissimo murales. La parete di fronte, invece, è una replica di quelle all’interno della Morte Nera di Darth Vader. Il risultato è una cameretta in perfetto stile Star Wars, adatta ai sogni stellari dei bambini.