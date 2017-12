Usa, ecco come ci si sente a entrare in un enorme nido di vespe

Un capannone occupato per circa metà da un enorme nido di vespe e un disinfestatore professionista deciso a riprendere in prima persona quanto accade quando si rimuove una tana di queste dimensioni. A Patterson, comune degli Stati Uniti d'America situato nello Stato della Louisiana, l'apicoltore Jude Verret ha utilizzato una telecamere per testimoniare azioni e suoni di un'operazione durata circa 45 minuti e che fortunatamente non gli è costata nemmeno una puntura di vespa. Le incredibili riprese sono state pubblicate sul canale YouTube "Stinger Creations", riscuotendo un incredibile numero di visualizzazioni e commenti.