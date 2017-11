Non capita tutti i giorni di imbattersi in un cane intento a suonare il clacson dell'auto. Ed è ancora più raro trovare un animale che ci si attacca per attirare l'attenzione dopo essere stato lasciato nel veicolo dal suo padrone. Quanto ripreso e pubblicato sul suo profilo Facebook da Elizabeth Herman ha davvero dell'incredibile, tanto che il video girato in un parcheggio di Nanaimo, in Canada, è diventato virale in tutto il mondo.



Il cane "impaziente" si è seduto sul sedile del conducente e ha trovato il metodo per richiamare le attenzioni dei passanti. Come mostrano le immagini, l'animale non sembra essere in pericolo di vita ma semplicemente "arrabbiato" per l'attesa.