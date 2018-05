Usa, due pellicani portano il caos alla cerimonia di laurea

Gli studenti dell'Università di Pepperdine, in California, difficilmente potranno dimenticare il giorno della loro cerimonia di laurea, interrotta dall'arrivo di due ospiti d'eccezione. Durante la consegna delle pergamene infatti, due pellicani hanno cominciato a volare sopra la folla. Si tratta di un evento raro ma non inusuale, data la vicinanza dell'istituto all'Oceano Pacifico. Quello che ha sconvolto i presenti è il fatto che uno dei due uccelli si sia scagliato contro alcuni degli invitati, generando il caos. Gli agenti della sicurezza sono intervenuti immediatamente, cercando di allontanare l'animale, che però non sembrava avere alcuna intenzione di andarsene.