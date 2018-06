Ucraina, aereo esce fuori pista: il passeggero riprende tutto dal finestrino

Momenti di paura all’aeroporto di Kiev, in Ucraina, per i 169 passeggeri di un volo Bravo Airways partito da Antalya (Turchia). Il velivolo è uscito fuori pista, come testimonia un video girato da uno dei presenti a bordo che stava riprendendo l’atterraggio e casualmente ha immortalato la scena.



Alcuni passeggeri hanno raccontato ai media ucraini di aver visto del fumo uscire dalle ali e di aver percepito le violente oscillazioni dell’aereo. Fortunatamente, tutte le persone presenti sul velivolo sono salve. La compagnia aerea ha fatto sapere che l’incidente è stato causato dal maltempo.