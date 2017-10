Svizzera, cercasi milionari: supervilla in vendita per 185 milioni di franchi

Camera con vista - La proprietà si trova in una zona appartata, lontana da occhi indiscreti. Ma se i proprietari saranno al riparo da eventuali curiosi, lo stesso non si può dire per chi oserà passeggiare nei pressi della villa: gli inquilini che si affacceranno dalla "Grand Reception" potranno godere di un punto di osservazione privilegiato sui dintorni, nonché di una vetrata di undici metri da cui ammirare il panorama dell’Engadina. "Non fartevi ingannare dalla modesta struttura esterna della casa", sottolineano i reporter. E in effetti, più ci si addentra all’interno, più si ha la sensazione di vivere in una fiaba.



Vita da dandy - Dopo la camera con vista, ecco quelle destinate alle attività più private. Gli inquilini più studiosi potranno raccogliersi in una biblioteca tappezzata di velluto rosso; quelli particolamente raffinati rimarranno abbagliati dai 24 carati d’oro che rivestono le pareti. Non mancano le stravaganze: premendo un pulsante all’interno di uno scaffale, il futuro proprietario potrà nascondere i suoi documenti segreti in un ufficio celato dietro una libreria. Per poi, a fatica ultimata, accomodarsi in una stanza a forma di uovo e ordinare la colazione. E anche a fine giornata, i milionari d’alta quota non avranno di che lamentarsi. Basta prendere l’ascensore per accedere alla "master’s suite" realizzata con metalli preziosi, al bagno turco e ai numerosi comfort dell’area benessere.



Una dimora per supermilionari - Un sogno per gli amanti della montagna, quindi, ma anche per chi aspira a starsene rintanato in casa. In attesa di conoscere chi riuscirà ad aggiudicarsi la supervilla, al prezzo di quasi 170 milioni di euro, gli appasionati si accontentano di sbirciare tra tappezzerie, velluti e oro zecchino. Per violare la la dimora, almeno per ora, è bastato il volo di un drone. Un’occasione unica per spiare - forse per l’ultima volta - la vita di un super milionario.