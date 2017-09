Cappadocia: alberghi di gran lusso... in una grotta IberPress 1 di 16 IberPress 2 di 16 IberPress 3 di 16 IberPress 4 di 16 IberPress 5 di 16 IberPress 6 di 16 IberPress 7 di 16 IberPress 8 di 16 IberPress 9 di 16 IberPress 10 di 16 IberPress 11 di 16 IberPress 12 di 16 IberPress 13 di 16 IberPress 14 di 16 IberPress 15 di 16 IberPress 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il paesaggio quasi surreale della regione è dovuto alle formazioni geologiche generate da antichi vulcani, attivi in questa regione circa due milioni di anni fa. Le eruzioni hanno depositato sul terreno fiumi di lava, che in seguito si è trasformata in roccia porosa tra cui il tufo: secoli di erosione dovuta all'azione di acqua e vento hanno scavato profondi avvallamenti e concrezioni bizzarre, i camini delle fare, appunto. Dopo aver visitato la regione, magari sorvolandola in mongolfiera come spesso viene proposto ai turisti, per una vera full immersion nello spirito locale non c'è niente di meglio che un soggiorno in uno degli alberghi rupestri dislocati in varie località. Ogni albergo propone un'esperienza diversa, dal lusso totale alla semplicità rustica, sempre comunque in un'atmosfera unica. Ecco i più importanti, da ammirare nella fotogallery.



Anitya Cave House - Si trova nel villaggio di Ortahisar, celebre per il suo castello. L'hotel si propone di coniugare i comfort moderni con la semplicità della vita in grotta.



Hezen Cave Hotel - Sempre a Ortahisar c'è anche il Hezen Cave Hotel, di impostazione più contemporanea con interni decisamente moderni.



Museum Hotel - Le 30 stanze e suites di questo albergo sono la versione restaurata delle antiche abitazioni rupestri. Lo scopo è, come dice il nome stesso della struttura, quello di preservare la storia e le tradizioni della Cappadocia.



House Hotel Cappadocia – Ortahisar - Molto lussuoso è l'House Hotel Cappadocia, che offre ai suoi ospiti anche una originale SPA con hammam turco. Gli ambienti sono arredati secondo i criteri del design contemporaneo con spaziose e luminose suites.